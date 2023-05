ÖM-Medaille und Podestplätze für Ländle-Mountainbiker

Der RV Dornbirn räumte beim Bike-Opening in der Steiermark ab.

Dornbirn Vergangenes Wochenende fand in Stattegg das traditionelle Grazer Bike-Opening statt. Mit einer Medaille für Kilian Feurstein bei der Short Track-ÖM, den Siegen von Julius Scherrer im U23-C1-Cross Country Rennen und Pius Piringer in der Kategorie U13 sowie zahlreichen Podestplätzen zeigten die Vorarlberger Mountainbike-Talente mächtig auf.

Am Freitag, 28. April fand zunächst die Österreichische Meisterschaft im Short Track statt. Bei schwierigen Bedingungen und Regen lieferte RV Dornbirn-Athlet Kilian Feurstein ein spannendes Rennen und katapultierte sich erneut mit einer starken Leistung auf den dritten Platz und durfte sich damit über die Bronze-Medaille freuen. Bei den Damen ging es ebenso schnell zur Sache, Favoritin Laura Stigger sicherte sich erneut den Titel. Mit am Start waren auch die beiden RV Dornbirn- Juniorinnen Nora Fischer und Angelina Hinder, die den zehnten und zwölften Rang belegten.

Der zweite Tag stand dann ganz im Zeichen des Austria Youngsters Cup Kombination Technik & XCO-Bewerbs. Erstmals in dieser Saison stellten sich die motivierten Nachwuchsbikerinnen und -biker einem Kombinationswettbewerb. Am Ende gab es gute Platzierungen für die Ländle-Biker: Pius Piringer mit dem ersten Platz in der U13m, Johanna Piringer einen zweiten Platz in der U15w, Paul Freuis ebenfalls ein zweiter Platz in der U15m und Jonathan Geiger holte sich in der U15 m den dritten Platz.

Am Sonntag stand schließlich noch das MLA XCO UCI C1 Rennen auf dem Programm. Bereits zum zweiten Mal im Einsatz zeigten die Athletinnen und Athleten ihre Stärken und freuten sich erneut über hervorragende Platzierungen. Allen voran U23-Staatsmeister Julius Scherrer, der mit seinem starken Auftritt den Sieg holte, dicht gefolgt von Kilian Feurstein auf dem dritten Rang. Nicht weniger eindrucksvoll präsentierten sich die Juniorinnen auf derselben Strecke. Knapp am Podest vorbei belegte Nora Fischer vom RV Dornbirn den vierten Rang, Team-Kollegin Angelina Hinder überquerte die Ziellinie als Achte.

Bereits zum dritten Mal an vier Tagen am Start, ließ Kilian Feurstein dann am letzten Renntag am 1. Mai nichts anbrennen und holte sich erneut wichtige UCI-Punkte. Feurstein bestätigte seine Form und belegte den starken 13. Rang.

