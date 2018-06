ÖM-Doppelpack gegen Villach in der Stadthalle

Der RHC Villach reist am Wochenende ins Ländle und absolviert gleich alle drei Rückspiele. Am Freitag gastieren die Red Lions in Wolfurt, am Samstag treffen sie um 18 Uhr in der Stadthalle auf den RHC Dornbirn und am Sonntag zum Frühschoppen um 11 Uhr auf die zweite Garnitur.

Die Gende-Jungs wollen auch im vorletztem Spiel ungeschlagen bleiben und mit weißer Weste ins entscheidende Derby gegen Wolfurt gehen. In Villach konnten die Draustädter den regierenden Meister nie gefährden, so soll es auch im Heimspiel bleiben. Überheblichkeit ist trotzdem nicht angebracht, warnt Routinier Kaul vor den kämpferischen Kärntnern.

Am Sonntag will die Reserve alles daran setzen den ersten Punkt einzufahren, konnte man in der Villach doch einigermaßen mithalten und sechs Treffer erzielen. Sollte die Abwehr dieses mal besser agieren, kann ein achtbares Ergebnis erzielt werden, die Medaillenhoffnung ist noch da auch wenn in weiter Ferne.

Österreichische Meisterschaft

Samstag, 9. Juni 2018, 18 Uhr

RHC Dornbirn – RHC Villach

16 Uhr, U20 ÖM-Entscheidung gegen Wolfurt um den Titel

Sonntag, 10. Juni 2018, 11 Uhr

RHC Dornbirn II – RHC Villach