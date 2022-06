ÖM-Derbytime – Dornbirn will den Matchball erzwingen

RHC Dornbirn empfängt am Sonntag Wolfurt im Titelkampf.

Nach der klaren Ausgangslage in der Qualifikationsrunde, kämpfen die beiden Ländle-Kontrahenten Dornbirn und Wolfurt zum Abschluss der Saison um die ÖM-Krone 2022. Die Dornbirner trauern dem hauchdünn verpassten Finaleinzug in der Schweizer NLA nach und wollen in der nationalen Meisterschaft den Titel wieder in die Messestadt holen. Titelverteidiger Wolfurt hat sich beim Vorrundenturnier gegen Dornbirn in den Schlusssekunden durchgesetzt, was ihnen in der „Best-of-Three“-Serie in Sachen Heimvorteil Vorzüge verschafft. Die Dolce-Truppe hadert mit einigen Ausfällen und wird mit einer Minimalbesetzung in die erste Runde starten. Gerade diese wäre wichtig für sich zu entscheiden, um mit einem Matchball Druck auf den Gegner auszuüben. Für Dornbirn wäre der Titelgewinn eine Belohnung für die tolle Saison, für Wolfurt ein Trostpflaster für den bedauerlichen Ligaabstieg. „Ein Taktieren wird es beim ersten Finalspiel wohl nicht geben, mehr wird ein offener Schlagabtausch unter dem Motto ´Volle Kanne´ erwartet“, so Schrattner.