Ölpreise steigen - Iran droht mit "umfassendem Krieg"

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel gestiegen. Der iranische Außenminister droht mit "umfassendem Krieg", falls die USA und Saudi-Arabien einen Militärschlag verüben.

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel gestiegen. Händler nannten die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen Seite als Grund. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,73 US-Dollar (58,49 Euro). Das waren um 33 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 52 Cent auf 58,65 Dollar.