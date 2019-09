Seit 1985: So teuer sind Diesel und Benzin geworden

Der Durschnittspreis für einen Liter Benzin ist seit 1985 erheblich angestiegen.

Und die Autofahrer in Österreich werden wohl in Zukunft noch tiefer in die Taschen greifen müssen. Die Drohnenangriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien haben den Ölpreis am Montag zeitweise so stark nach oben getrieben wie seit dem Golfkrieg Anfang der 1990er-Jahre nicht mehr. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich in der Spitze um 19,5 Prozent auf 71,95 Dollar (64,84 Euro) je Barrel (159 Liter). Das ist der größte Anstieg seit dem 14. Jänner 1991, als die USA in den zweiten Golfkrieg eingriffen.