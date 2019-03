„Öl-Kaiser 2019“ für das Bio-Sonnenblumenöl der Ölmühle Sailer in Lochau

Lochau. Auch in diesem Jahr holte die Ölmühle Sailer wieder einen „Öl-Kaiser“ nach Vorarlberg. Das beste Bio-Sonnenblumenöl Österreichs kommt nun offiziell aus Lochau. Zudem gab es noch drei Silber-Medaillen für das heimische Bio-Hanf-, Bio-Mohn- und Bio-Walnussöl.

Gute Gesundheit und kulinarischer Genuss stehen im Mittelpunkt des reichhaltigen Angebotes in der „Ölmühle Sailer“ in Lochau und in Wangen (D). Bereits 20 verschiedene Naturprodukte wie z.B. Leinsamen, Kürbiskerne, Hasel- und Walnüsse werden hier vor Ort mit einer wassergekühlten Edelstahlpresse frisch zu Ölen gepresst. Die Inhaltsstoffe wie Fettsäuren, Vitamine oder Mineralstoffe bleiben dadurch in ihrer natürlichen Form erhalten. Die Rohstoffe dafür kommen so weit als möglich direkt aus der Region.