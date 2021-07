Ökostrom-Abgabe: "Etwas teurer auf der Rechnung"

Birgit Entner-Gerhold erklärt bei "Vorarlberg LIVE" die Änderungen durch das erneuerbare Ausbau-Gesetz und wie es aktuell mit dem Corona-Cluster des U-Ausschusses aussieht.

Beim Beschluss des erneuerbaren Ausbau-Gesetzes gehe es darum, dass nur so viel Strom produziert wird, wie auch benötigt werde. Dieses Förderprogramm umfasse insgesamt eine Milliarde Euro. "Für die Bürger wird es ein wenig teurer auf der Rechnung, weil die Ökostrom-Abgabe steigen wird." Schätzungen zufolge soll dies etwa 20 Euro pro Jahr und Haushalt betragen. Entner-Gerhold erwähnt zudem die geplanten Förderungen für Selbst-Stromversorgung in Form von Photovoltaik-Anlagen.

all

all

self

self

Die Verkehrsministerin lasse aktuell in ganz Österreich die geplanten Projekte der ASFINAG prüfen. In Vorarlberg ist dabei das S18 Projekt betroffen, was aktuell für viel Aufregung sorgt. Landeshauptmann Wallner habe den Stopp der Evaluierung bereits gefordert, den Grünen zufolge sei die Evaluierung jedoch eine normale Vorgehensweise.