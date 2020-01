ÖHB-Team unterliegt gegen Erzrivale Deutschland

Trotz gutem Beginn setzte es für Österreich gegen Deutschland eine schlussendlich deutliche 22:34-Niederlage.

In dieser Schlussphase des ersten Abschnitts leisteten sich die Österreicher zudem auch leider einige Fehlwürfe. Dies lag vor allem auch an Routinier Jogi Bitter, der das Tor der Deutschen quasi vernagelte. So gelang es unseren Nachbarn sich ein wenig abzusetzen, beim Stand von 13:16 aus heimischer Sicht wurden dann die Seiten gewechselt.

Auch nach Wiederbeginn setzte sich dieser Trend fort, Bitter wehrte weiter österreichische Würfe ab und so wuchs der Rückstand für die ÖHB-Auswahl Tor um Tor an. 40 Minuten waren absolviert, da leuchtete ein 16:23 von der Anzeigetafel in der Wr. Stadthalle. Während die Sieben von Ales Pajovic nicht mehr an die Leistung der ersten 20 Minuten anschließen konnte, gelang den Deutschen nun fast alles. Deutschland setzte sich in dieser Phase endgültig und entscheidend vom Gegner ab.