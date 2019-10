ÖGB-Vorarlberg zu Metaller-KV: "Ordentliches Plus"

Die Beschäftigten bekommen im Durchschnitt 2,7 Prozent mehr Lohn.

Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp haben sich in der Nacht mit dem Fachverband Metalltechnische Industrie auf einen neuen Kollektivvertrag für die Beschäftigten geeinigt. Diese bekommen im Durchschnitt 2,7 Prozent mehr Lohn. Außerdem wird der niedrigste Mindestlohn um 4,46 Prozent angehoben und beträgt somit künftig 2.000 Euro (derzeit 1.915). Die Zulagen steigen um 2,6 Prozent, die Lehrlingsentschädigungen um 2,7 Prozent und die Diäten um 2 Prozent. Zudem einigten sich die Verhandlungspartner auf einen Anspruch der Beschäftigten, Jubiläumsgelder in bezahlte Freizeit umzuwandeln. Die Arbeitnehmer haben wieder mehr Geld in der Tasche, was Kaufkraft und Konjunktur stärkt.