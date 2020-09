ÖGB Vorarlberg fordert Lehrlingsoffensive

"Es braucht dringend Maßnahmen gegen die Lehrstellenkrise und die Jugendarbeitslosigkeit", ist ÖGB-Landesvorsitzender Reinhard Stemmer überzeugt. Aktuell suchen in Vorarlberg 430 Jugendliche eine Lehrstelle.

Das Angebot an offenen Stellen reicht bei weitem nicht aus, um alle Jugendliche unterzubringen, so Stemmer. "Die Corona-Krise hat für einen Einbruch am Lehrstellenmarkt gesorgt. Die Aussichten für die kommenden Monate sind weiter düster. Da der Markt das Problem nicht lösen wird, sind Bund und Land gefordert." So sollen stärkere Anreize für Unternehmen geschaffen werden, Lehrlinge auszubilden. An die Unternehmen richtet Stemmer den Appell: "Nur wer selbst Lehrlinge ausbildet, der hat später genügend Fachkräfte."

"Jugendliche werden ihrer Perspektiven beraubt"

Die angespannte Lage am Lehrstellenmarkt hat für Stemmer fatale Folgen. "Jugendliche, die derzeit vergeblich eine Lehrstelle suchen, werden ihrer Zukunftsperspektiven beraubt. Wenn dagegen nicht etwas getan wird, drohen diese Jugendlichen die Langzeitarbeitslosen der Zukunft zu werden", warnt der ÖGB-Landesvorsitzende. Im April gab es laut ÖGB im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast 100 Prozent mehr Jugendliche, die eine Lehrstelle suchten. Seither ist die Zahl der Lehrstellensuchenden auf konstant hohem Niveau. Gleichzeitig gab es beim Lehrstellenangebot einen Einbruch. Ende August standen rund 430 Lehrstellensuchende 350 offenen Lehrstellen gegenüber. "Es gibt nicht einmal gleich viele offene Stellen wie Suchende. Da sollten alle Alarmglocken schrillen“" so Stemmer. Die offenen Lehrstellen könnten auch nicht eins zu eins den Lehrstellensuchenden gegenübergestellt werden. "Viele Stellen sind im Baugewerbe, Handel oder im Tourismus frei – viele Lehrstellensuchende wollen aber in andere Branchen gehen", beschreibt Stemmer die derzeitige Lage.

Dass es an der Motivation mangle, wie von der WKÖ behauptet, lässt Stemmer nicht gelten. Die Klage über uninteressierte Jugendliche sei "ein jahrzehntealtes Argument", so Stemmer. "Die jungen Menschen sind alles andere als faul. Aber sie schauen sich die Rahmenbedingungen einer Ausbildung sehr genau an. In Wahrheit ist es eine faule Ausrede für mangelnde Initiative der Unternehmer." Deshalb seien die Bemühungen der heimischen Industrie durchaus nachahmenswert. "Die Industrie macht es vor, wie es geht. Wenn die Arbeitsbedingungen passen, finden Unternehmen auch genügend BewerberInnen für eine Lehrstelle."

"Land und Bund sind gefordert"

Daneben seien nun aber vor allem Land und Bund gefordert, eine Lehrstellenoffensive zu starten. So müssten die Plätze in landeseigenen und landesnahen Unternehmen sowie in der überbetrieblichen Lehrausbildung stark erhöht werden. Vom Bund fordert Stemmer weitere finanzielle Anreize für Unternehmen, um Lehrlinge auszubilden. Der Lehrlingsbonus der Bundesregierung sei ein erster Schritt. Die ÖGJ fordert einen Corona-Not-Ausbildungsfonds, dotiert mit 140 Millionen Euro. Gefördert werden sollen Betriebe, die aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten wegen der Corona-Krise Unterstützung benötigen. Die Ausschüttung der Förderung soll außerdem an die Ausbildungsqualität geknüpft werden. Vorgeschlagen werden folgende Maßnahmen:

Aufstockung der Ausbildungsplätze im staatlichen und staatsnahen Bereich

Schaffung eines Corona-Not-Ausbildungsfonds, dotiert mit 140 Millionen Euro zur Unterstützung von Betrieben, die trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten wegen der Corona-Krise Lehrlinge ausbilden wollen

Erhöhung der Finanzmittel für die überbetriebliche Lehrausbildung und Aufstockung der überbetrieblichen Lehrstellen

Anreize für große Ausbildungsbetriebe über Bedarf auszubilden

Reform des Bestbieterprinzips für staatliche Ausschreibungen mit stärkerem Augenmerk auf die Lehrausbildung