ÖGB fordert: "4-Tage-Woche in allen Branchen!"

ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker nennt Bludenzer Tischlerei Positivbeispiel: „Wir wollen die 4-Tage-Woche verbindlich in allen Branchen haben!“

Deshalb sei es ein wichtiges Zeichen, dass Betriebe sich trauen, in enger Abstimmung mit den MitarbeiterInnen neue Wege zu gehen. „Die Bludenzer Tischlerei macht es vor: In enger Abstimmung mit den Beschäftigten werden Modelle erarbeitet, die mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz bringen.“