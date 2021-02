ÖGB: "Arbeitnehmer vor Arbeitslosigkeit geschützt"

Der ÖGB hat sich mit den Sozialpartnern und der Bundesregierung auf eine Verlängerung der Kurzarbeit bis Ende Juni geeinigt.

Keine Alternative zur Kurzarbeit

Für Stemmer gibt es zur Kurzarbeit keine Alternative. "Es sind aktuell immer noch hunderttausende Menschen in Österreich in Kurzarbeit. Gäbe es dieses Kriseninstrument nicht, wären fast eine Million Menschen in Österreich arbeitslos. Dieser Gefahr des Jobverlusts begegnet die Kurzarbeit - sie sichert Arbeitsplätze und ist daher ein wichtiges Instrument. Außerdem werden die Einkommen der Arbeitnehmer in Kurzarbeit auf sehr hohem Niveau gesichert." Die Arbeitnehmer bekommen weiterhin zwischen 80 und 90 Prozent ihres vorigen Lohns oder Gehalts. "Die Kurzarbeit gibt den Arbeitnehmer Sicherheit. Das ist nur fair, denn sie sind völlig unverschuldet in diese Situation gekommen."