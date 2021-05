Öffnungen: Spitzenpolitik in medienwirksamer Einkehrlaune

Die Regierungsspitze trifft sich am Mittwoch im Wiener Prater zum Mittagessen.

Die Vorfreude ist weithin zu spüren: Endlich kann es nach mehr als sechs Monaten in ganz Österreich wieder ins Gasthaus oder ins Café gehen. Diese Vorfreude hat offensichtlich auch die Spitzenpolitik erfasst, die am Mittwoch medienwirksam ausgeht. Die Regierungsspitze trifft sich im Wiener Prater zum Mittagessen. Schon vorher, noch in der Früh, geht der Wiener Bürgermeister mit wirtschaftlicher Begleitung auswärts ins Kaffeehaus frühstücken.