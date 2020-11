Öffnung und naturnahe Gestaltung des Oberlochauerbaches im Bereich Seedomizil

Lochau. In einer weiteren Bauetappe im Rahmen des Projektes „Hochwasserschutzausbau Oberlochauerbach“ wird nun das Gerinne von der Sporthalle bis hinunter zur Landesstraße L190 geöffnet und naturnah gestaltet. Daneben wird auch der Fuß- und Radweg zum See neu angelegt.

Die Arbeiten im Bereich Schulzentrum wurden mit der Asphaltierung der Zufahrten und der Instandsetzung der Schulsportanlage großteils abgeschlossen. Hier verläuft der Oberlochauerbach, wie gehabt, weiterhin unterirdisch. Dies vom neuen Einlaufwerk am Spehler, zwischen dem Vereinshaus Alte Schule und dem Schulhüsle unter der Landesstraße L1 durch und weiter von der Einfahrt zum Schulzentrum bis hinunter zur Sporthalle bzw. zur Straße am unteren Ende der Schulsportanlage. Die neue Bachverrohrung DN 1200 wurde auf einer Strecke von rund 110 Metern mittels einer Teilschnitt-Vortriebsmaschine eingebaut. Auf den restlichen 200 Metern wurde das Rohr in offener Bauweise verlegt.

Öffnung der Bachverrohrung

Vom neuen Auslaufwerk unterhalb der Sporthalle wird nun in den kommenden Wochen die bestehende Bachverrohrung entlang der neuen Wohnanlage Seedomizil bis hinunter zum Einlaufwerk beim Fußgängerübergang über die L 190 geöffnet. Der Bach wird wieder „sichtbar“ gemacht.

Die Niederwasserrinne wird entsprechend ausgebaut und naturnah gestaltet. So wird die Uferböschung zur Magerwiese, das Gerinne selbst wird mit lokalen Aufweitungen und Tümpel ausgebaut, dazu kommen Hochstauden wie Mädesüß, Gilbweiderich und Baldrian bei den Buhnen im Sohlbereich. Abschnittsweise sorgen Kiesrollierungen an der Bachböschung bzw. Baumstämme für Struktur und Sitzmöglichkeiten. Sträucher wie Holunder, Schneeball, Hasel oder Hartriegel und mittelgroße Bäume wie Traubenkirsche und Eberesche säumen das Bachbett ein.

Begleitet wird das neue Oberlochauerbach-Gerinne von einem neu ausgebauten Fuß- und Radweg samt Beleuchtung, der vom Ortszentrum direkt an den See führt. Derzeit bleibt der viel begangene Weg bis zum Ende der Bauarbeiten gesperrt. Ebenfalls geöffnet wird der obere Bachlauf am Spehler auf einer Länge von rund 150 Metern bis hinauf zum alten Einlaufbauwerk.

Bachdurchlässe im Bereich L190

In einem späteren Ausschreibungsverfahren wird der Oberlochauerbach dann in direkter Linie durch die neu erstellten Bachdurchlässe im Bereich L190, ÖBB-Trasse und Bodenseeradwanderweg, als künftiger „Grenzbach“ zum neu gestalteten Strandbad hin, ebenfalls in offener, naturnaher Bauweise in den Bodensee geführt.

Wie die Abteilung Straßenbau (VIIb) vom Amt der Vorarlberger Landesregierung dazu mitteilt, ist man bestrebt, mit der Erstellung des Bachdurchlasses Oberlochauerbach auch in Verbindung mit dem Bachdurchlass Kugelbeerbach im Bereich der L190 im kommenden Jahr zu beginnen.

Mehrjähriges Hochwasserschutzprojekt