Öffentliches 1. Eistraining der Pioneers Vorarlberg

Neocoach Marc Haberscheid bittet seine neufomierte Mannschaft erstmals auf die Eisfläche.

Mit dem Start des Eistrainings am Donnerstag den 4. August um 18:30 Uhr, beginnt in Feldkirch die On Ice Vorbereitung der BEMER Pioneers Vorarlberg auf die kommende Premieren Saison in der ICE Hockey League.

Alle Fans und Eishockeybegeisterte sind herzlich eingeladen das erste Eistraining unter der Anleitung von Headcoach Marc Habscheid in der Vorarlberghalle zu beobachten.



s'Goal Stadion Restaurant ist beim Trainings Opening ab 18:00 Uhr geöffnet.



Ebenfalls geöffnet ist die Ticketkassa beim Haupteingang. Von 18:00 bis 20:00 Uhr können Dauerkarten vor Ort gekauft werden und online erworbene Plastikkarten abgeholt werden. Der online Tageskarten Verkauf für die Pre-Season Spiele startet in der zweiten Augustwoche.