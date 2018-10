Öffentlich uriniert: 50 Euro BH-Strafe

Autofahrer pinkelte neben Schnellstraße in Wiese und verstieß damit gegen Sittenpolizeigesetz, urteilte Landesverwaltungsrichter.

Weil er in der Öffentlichkeit uriniert hat, muss ein Vorarlberger Unternehmer als Verwaltungsstrafe 50 Euro bezahlen. Das hat jetzt in zweiter Instanz Richter Wilfried Schneider am Vorarlberger Landesverwaltungsgericht in Bregenz entschieden. Denn mit dem für einen größeren Personenkreis wahrnehmbaren Verrichten der kleinen Notdurft an einem öffentlichen Ort wurde nach Ansicht des Richters eine strafbare Anstandsverletzung nach dem Vorarlberger Sittenpolizeigesetz begangen.