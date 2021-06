"ÖFB-Team muss als Einheit auftreten"

Zwei Tage vor dem ersten EM-Spiel des österreichischen Nationalteams meldet sich VN-Sport Christian Adam in "Vorarlberg LIVE" aus Bukarest.

Am Sonntag ab 18 Uhr wird es für das österreichische Nationalteam ernst. Das erste EM-Spiel gegen Nordmazedonien steht auf dem Plan, laut Trainer Franco Foda, wolle man am Sonntag am Punkt sein. "Es müssen schon drei Punkte werden, auch wenn es kein Alles-oder-Nichts-Spiel ist", sagt Christian Adam, Sportchef der Vorarlberger Nachrichten am Freitag in "Vorarlberg LIVE".

Für das ÖFB-Team geht der Flieger nach Bukarest am Samstag von Innsbruck aus. Derzeit befindet sich das Team im Quartier in Seefeld. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen die EM-Teams nur mehr einen Tag vor dem eigentlichen Match anreisen. "Das Team darf also erst am Vorabend den EM-Rasen in Bukarest betreten." Journalisten werden nur 15 Minuten des Abschlusstrainings zu sehen bekommen.

"Müssen sich als echte Mannschaft präsentieren"

David Alaba hat bereits in einer virtuellen Pressekonferenz angekündigt, nach vorne blicken zu wollen. Man müsse die Qualität der Spieler auf den Platz bringen. "Sie müssen sich als echte Mannschaft präsentierten, davon war zuletzt zu wenig zu sehen", sagt Adam in seiner Einschätzung. Man habe in der Vergangenheit nicht das Gefühl gehabt, dass das Team als Einheit am Platz stehe. Ein Sieg könne damit nicht nur für einen "Flow" im Team sorgen, sondern auch Emotionen im eigenen Land mitbringen.

Neben Christian Adam waren auch Fotograf Christian Holzknecht und Anti-Age-Experte Prof. Dr. Markus Metka zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.