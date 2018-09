ÖFB-Cup bietet Chance für neue Experimente

Austria Lustenau wird im österreichweiten Pokalbewerb beim Ostligisten Bruck an der Leitha das Rotationsprinzip in Anspruch nehmen

Nach den beiden Niederlagen in Folge und den enttäuschenden Vorstellungen in der Meisterschaft bietet sich für die Lustenauer Austria in der zweiten Runde im ÖFB-Cup wieder die Gelegenheit auf die Erfolgsstraße zurück zu kehren. Wieder führt der Auftritt wie schon in Runde eins bei Scheiblingkirchen nun für die Grün-Weißen nach Niederösterreich. Der Viertplatzierte AKS Bruck an der Leitha verfügt mit Tormann Bartolomej Kuru (31) und dem Ex-Altacher und Lustenauer Mario Sara (36) über zwei sehr starke Spieler. Letzterer spielte zwei Jahre in Altach und zwei Saisonen in Lustenau sowie die letzten fünf Jahre im Fürstentum Liechtenstein in Vaduz und bringt viel Routine mit. Die Austria muss sich erneut mit Reisestrapazen auseinandersetzen. Mehr als 2750 Kilometer spult die Plassnegger-Elf in den ersten beiden Runden im ÖFB-Pokal herunter. Allein nach Bruck an der Leitha sind es knapp 1460 Kilometer. Achtzehn Kaderspieler haben die Reise nach Niederösterreich mitgemacht, aber nur insgesamt 16 Akteure darf man im Pokalbewerb zum Einsatz bringen. Zwei Spieler der Austria sind noch angeschlagen und ein Einsatz entscheidet sich erst heute nach dem Abschlusstraining direkt in Bruck an der Leitha. „Im ÖFB-Cup zählt nur das Weiterkommen. Wir werden die Partie keineswegs auf die leichte Schulter nehmen und wollen auch spielerisch überzeugen. Es gilt auch gegen einen starken Gegner die Defensive nicht zu vernachlässigen“, so Austria Lustenau Trainer Gernot Plassnegger. Gut möglich, dass es in der Startaufstellung zu einigen Veränderungen kommen wird. So dürften wohl Sandro Djuric, Alexander Ranacher und der Sambatänzer und Talent Rocyan von Beginn an auflaufen. Übrigens: Die letzten vier Jahre schaffte Austria Lustenau nie den Einzug ins Achtelfinale. Zumeist war nach zwei Runden für Marco Krainz und Co. schon Endstation. Für die Teilnahme an der zweiten ÖFB-Cuprunde erhält der Klub 6500 Euro.