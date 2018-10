ÖFB-Bundesliga prüft die Dornbirner Birkenwiese

Schon diese Woche werden Vertreter der Bundesliga das Stadion des Westliga-Spitzenreiter FC Mohren Dornbirn begutachten.

Groß ist das Interesse seitens von der österreichischen Fußball Bundesliga, dass der FC Mohren Dornbirn nach einem Jahrzehnt Abstinenz endlich wieder in die nunmehr neugeschaffene 2. Liga zurückkehren soll. Nur zwei Wochen nach dem Bundesliga-Workshop verpflichtend für alle Regionalligavereine mit Aufstiegsambitionen für die Teilnahme an der 2. Liga 2019/2020 wird der ÖFB-Beauftragte für Infrastruktur, Sicherheit und Fans, Alex Schwärzler am Freitag vormittag das Dornbirner Stadion Birkenwiese kommissionieren und etwaiige Beanstandungen vornehmen. „Wir sind froh, dass die Bundesliga so rasch das Stadion Birkenwiese auf die Tauglichkeit für die 2. Liga überprüft. Bei Beanstandungen hätten wir dann genügend Zeit diese Mängel auch zu beheben“, sagt FC Mohren Dornbirn-Geschäftsführer Andreas Genser. Die Helligkeit der vier großen Flutlichtmasten auf der Birkenwiese ist mehr wie ausreichend. Statt der geforderten 400 Lux pro Masten laut der Bundesliga hat die Birkenwiese eine Helligkeit von 800 Lux pro Masten. Die Bundesliga sieht in ihren Bestimmungen auch vor, dass auf der überdachten Tribüne mindestens 400 Zuschauer Platz finden sollten. Die Tribüne der Birkenwiese hat eine Kapazität von 700 Anhängern. Auch die vorhandenen Umkleidekabinen sollten keine Schwierigkeiten ergeben. Ein Gästesektor mit mehreren hunderten Fans inklusive einem WC plus Wirtschaftskiosk ist auf der gegenüberliegenden Seite der Birkenwiese für die gegnerischen Schlachtenbummler ebenfalls im Lot. Einwenig Kopfzerbrechen könnte der noch nicht vorhandene Raum für das Durchführen von Dopingkontrollen mit sich bringen. Ansonsten dürften sich wohl keine Schwierigkeiten bei der Kommissionierung seitens des ÖFB für den Westliga-Spitzenreiter FC Mohren Dornbirn ergeben.