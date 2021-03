ÖEHV kritisiert Liga wegen Nicht-Aufnahme von Feldkirch

Die Entscheidungen der ICE-Eishockeyliga zur Aufstockung sind beim Österreichischen Eishockeyverband (ÖEHV) mit Unverständnis aufgenommen worden.

Die ICE Hockey League hatte am Mittwoch die Aufnahme von drei Clubs aus Tschechien, Slowenien und Südtirol beschlossen, den Antrag der VEU Feldkirch aber abgelehnt. Die Nicht-Aufnahme der Vorarlberger stößt beim Verband auf heftige Kritik.

"Es freut uns, dass die ICE Hockey League international einen guten Ruf genießt und immer mehr Vereine Mitglied dieser Liga sein möchten. Leider können wir als österreichischer Verband beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum als einziger Beitrittsantrag gerade jener der VEU Feldkirch von der Generalversammlung abgelehnt wurde", erklärte Verbandspräsident Klaus Hartmann am Donnerstag in einer Aussendung.

14 Klubs aus sechs Ländern

Die Liga wird in der kommenden Saison nun mit 14 Clubs aus sechs Ländern gespielt, der neunfache Meister aus Feldkirch muss aber zumindest noch ein Jahr warten. "Ein weiterer österreichischer Verein - zudem einer mit großer Tradition mit zahlreichen nationalen und internationalen Erfolgen in der Vergangenheit - hätte in der höchsten Spielklasse nicht nur die Liga aufgewertet, sondern wäre für das gesamte österreichische Eishockey eine Bereicherung gewesen", bekrittelte Hartmann.