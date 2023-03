ÖBB ist ein wichtiger Partner der Stadt Bludenz

Bürgermeister Tschann zu Verhandlungen in Sachen Bahnausbau in Wien

Bludenz, Wien. „Die ÖBB sind für uns ein ganz wichtiger Partner. Nicht nur in Sachen Verkehr, sondern auch im Bereich Stadtentwicklung haben wir viele Berührungspunkte“, so fasst der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann die in Wien stattgefunden Gespräche mit den Vertretern der ÖBB zusammen.