ÖBB haben Bauarbeiten am Bahnhof Rankweil beendet

Landeshauptmann Markus Wallner, Mobilitätslandesrat Johannes Rauch, Bürgermeister Martin Summer und Franz Bauer, Vorstand der ÖBB-Infrastruktur AG, haben am Freitagvormittag den Bahnhof Rankweil eröffnet.

In den vergangenen drei Jahren wurde dieser in mehreren Etappen zu einer leistungsfähigen Mobilitätsdrehscheibe umgebaut. Insgesamt haben die Projektpartner ÖBB, Land Vorarlberg und die Marktgemeinde rund 35 Millionen Euro investiert. „Die Verknüpfung von Bus, Bahn, Auto, Fahrrad sowie Fußgängerverkehr wird Rankweil als einen der größten Schul- und Wirtschaftsstandorte in Vorarlberg weiter stärken. Derzeit nutzen bereits rund 5.500 Personen täglich den Bahnhof Rankweil – dies entspricht knapp der Hälfte der Rankweiler Bevölkerung“, berichtete Rankweils Bürgermeister Martin Summer. „Ich bin zuversichtlich, dass das Zusammenspiel von moderner Infrastruktur, günstigen Tarifen und abgestimmten Fahrplänen künftig viele Bürgerinnen und Bürger zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen wird.“