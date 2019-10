ÖAMTC-Landeszentrale mit Österreich-Premiere

Dornbirn - ÖAMTC-Bauprojekt in Dornbirn konnte nach 16-monatiger Bauzeit abgeschlossen werden.

Nachdem das rund 40 Jahre alte ÖAMTC-Gebäude an der Unteren Roßmähder zwischen Messepark und A14 trotz zweier größerer Umbauten in der Vergangenheit nicht mehr den künftigen Anforderungen an eine moderne Dienstleistungserbringung entsprach, hat sich die Clubleitung für einen Neubau der Landeszentrale des ÖAMTC Vorarlberg entschieden.