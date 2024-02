Odermatt in Bansko der Gejagte

In Bansko beginnt an diesem Wochenende der Technik-lastige Endspurt im alpinen Ski-Weltcup. In der Stadt im Südwesten Bulgariens sind erstmals seit 2021 wieder Männer-Events angesetzt.

Im Riesentorlauf ist am Samstag Marco Odermatt der klare Favorit, der Schweizer hat alle bisherigen fünf Saisonrennen gewonnen und ist auf der Jagd nach einem Rekord von Alberto Tomba.

Auch in Bansko gab es in den vergangenen Tagen Temperaturen im zweistelligen Plusbereich. Zudem könnte es am Samstag und Sonntag regnen - nicht die besten Voraussetzungen also für den Untergrund. Odermatt wird nichtsdestotrotz zeigen wollen, dass ihm die äußeren Umstände nichts anhaben können. Der Weltcup-Gesamtführende würde mit einem weiteren Triumphzug im Riesentorlauf auf saisonübergreifend neun Siege in Serie kommen. So viele in einer Disziplin hatte zuletzt der Italiener Tomba zwischen Jänner 1994 und Jänner 1995 im Slalom geschafft.

Dass die hohen Temperaturen zu einem Problem werden, glaubt Stefan Brennsteiner nicht. "Es ist frühlingshaft, aber die Piste sieht gewaltig aus", sagte der Salzburger. Er habe gute Erinnerungen an Bansko, meinte der 32-Jährige in Bezug auf die Ränge drei und fünf in den beiden dortigen Riesentorläufen von vor drei Jahren. Grundsätzlich liegt Brennsteiner das Saison-Finish. "Ich hoffe, dass es wieder so ist. Aber es ist kein Selbstläufer." Teamkollege Raphael Haaser bezeichnete den Riesentorlauf als sein Sorgenkind, ihm gehe es auch um das Erreichen der 500 Weltcuppunkte.

ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer hofft auf bessere Leistungen von Brennsteiner und Haaser als zuletzt und vermeldete einen guten körperlichen Zustand und eine gute Form von Feller. "Er hat Slalom trainiert, er hat Riesentorlauf nichts trainiert. Ein paar Riesentorlauf-Schwünge haben aber gut ausgeschaut." Generell erwarte er sich in den noch verbleibenden fünf Saison-Riesentorläufen mehr als in den bisherigen vier.