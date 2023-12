Oden-Debüt und ein Comeback gegen den Tabellenführer Fehervar

Die BEMER Pioneers Vorarlberg stehen nach der Länderspielpause direkt vor einer Hammeraufgabe. Der Tabellenführer und gleichzeitig das formstärkste Team der letzten Wochen in der win2day ICE League Fehervar AV19 kommt ins Ländle. Das zweitletzte Heimspiel 2023 der Vorarlberger bringt also die höchste Eishockeyqualität, die die Liga derzeit zu bieten hat.



Pioneers bereit für energiegeladenes Duell

Fehervar hat beeindruckende Leistungen gezeigt, indem sie sechs der letzten sieben Spiele gewonnen haben. Besonders bemerkenswert ist, dass alle drei bisherigen Begegnungen zwischen den beiden Teams äußerst knapp verliefen, was auf eine spannende Partie hindeutet. Die Pioneers müssen ihre Bestform abrufen, um gegen den Spitzenreiter zu bestehen und möchten dabei ihre Heimstärke nutzen. Dylan Stanley äußerte sich folgendermaßen über das Duell: “Es ist das einzige Spiel nach der Pause in dieser Woche. Deshalb haben wir die ganze Woche mit dem Mindset von einem einzigen wichtigen Playoff-Spiel trainiert. Mein Team hat gegen die Ungarn meist ihr bestes Hockey gezeigt, genau da setzen wir an. Der Trainerstaff hat analysiert was zu einem Punktgewinn gefehlt hat und die Mannschaft bestmöglich vorbereitet.”