Octango Konzert in Lauterach

Am Samstag, 8. Juni 2019 gastiert das Ensemble von Francisco Obieta - Octango - in Lauterach.

Das virtuose Oktett lässt den Tango erklingen – ausdrucksstark, zeitgenössisch, traditionell, kräftig, leidenschaftlich, überraschend und immer achtsam in der Aussagekraft.

Der Tango, dieser kleine, argentinische Lebenskünstler, der immer wieder tot gesagt wird und doch wie Phönix aus der Asche aufersteht, präsentiert sich durch OCTANGO in einer Synthese aus einer traditionellen und zeitgenössischen Form, in melancholischer Vision aus der Gegenwart mit Blick in die Zukunft.