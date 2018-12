Eine Weihnachtsgeschichte, erzählt aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel

Götzis Die Geschichte erzählt von einem tierischen Duo, das mehr Menschlichkeit beweist als die Menschen um sie herum. Die Menschen sind früh zu Bett gegangen. Doch im Stall nebenan wird der ersehnte Feierabend plötzlich auf den Kopf gestellt. Ochs und Esel werden in ihrem Stall von einem schreienden Menschenkind überrascht, dass in ihrer Krippe liegt, mitten in ihrem Essen. Müde und hungrig will Ochs den unerwünschten Gast so schnell wie möglich los werden, doch von den Eltern ist weit und breit nichts zu sehen. Der harmoniebedürftige Esel überlegt sich ob das wohl ein ganz besonderes Kind ist. In dieser Nacht wachsen Ochs und Esel zu einem fürsorglichem Adoptivgespann zusammen.