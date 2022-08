Obsthändler findet 660 Kilogramm Kokain unter Bananen

Ermittler in Brandenburg haben eine große Menge an Kokain beschlagnahmt. Der Marktwert: Etwa 50 Millionen Euro!

In Brandenburg hat ein Obsthändler 660 Kilogramm Kokain in Bananenkisten gefunden. Wie die Polizei mitteilte, handele es sich dabei um den größten Kokainfund, der in dem Bundesland je entdeckt wurde. Die Drogen sollen einen Marktwert von rund 50 Millionen Euro haben. Beim Kontrollieren der Bananenkisten waren dem Obsthändler in Groß Kreutz im Landkreis Potsdam-Mittelmark grüne Päckchen aufgefallen. Der Händler alarmierte die Polizei, die den Stoff testete.