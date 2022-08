Obstbörse Vorarlberg: vermitteln und verwerten

Verderb im Garten und Foodwaste war gestern: die Vorarlberger Obstbörse der Obst- und Gartenbauvereine rettet vorarlbergweit Lebensmittel.

Das warme Wetter hat viele Obst- und Beerensorten reifen lassen. Dafür, dass die Fülle an Früchten nicht in Streuobstwiesen verfault oder an Sträuchern verdirbt, gibt es die Obstbörse: 27 Vorarlberger Obst- und Gartenbauvereine sorgen dafür, dass Obst und Beeren vermittelt werden und nicht in Gärten zu verderben drohen. Die Mitglieder der teilnehmenden Obst- und Gartenbauvereine sowie Anbieter und Abnehmer erhalten Unterstützung und Informationen und damit die Möglichkeit, via Obstbörse zusammenzukommen. Eine interaktive Karte gibt Auskunft über jene Wiesen und Gärten, in denen Äpfel und Birnen, Beeren, Nüsse oder Zwetschgen nach Vereinbarung abgeholt werden können.