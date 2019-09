Obst- und Gartenbauverein lud zum Erntedank

Rechtzeitig zur Erntezeit hat der Obst- und Gartenbauverein Übersaxen eine neue Obstmühle, eine Mostpresse und einen Pasteur-Apparat angeschafft. Somit können die Mitglieder ab sofort ihr Obst in Eigenregie verwerten und in köstlichen Most verwandeln.

ÜBERSAXEN Die neuen Geräte wurden am Sonntag nach dem Festgottesdienst, der vom „Arundo donax Trio“ feierlich gestaltet wurde, im Rahmen eines Erntedankfestes auf dem Dorfplatz der zahlreich erschienen Bevölkerung präsentiert. Nach einer kurzen Begrüßung der Anwesenden durch Obmann Aaron Nenning und der Segnung der neuen Geräte durch Pfarrer Peter Haas wurde die richtige Handhabung der Gerätschaften von Günter Breuß und Ludwig Scherrer vor Ort demonstriert. Interessierte Besucher erhielten Tipps aus erster Hand und selbstverständlich konnte der frisch gepresste Apfelsaft auch gleich vor Ort verköstigt werden.

