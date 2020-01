Obervermuntwerk II läuft nach wie vor nicht im Vollbetrieb

Der zweite Maschinensatz steht nach wie vor. Das 500 Mio. Euro teure Kraftwerk läuft damit seit bald drei Monaten nur auf "Sparflamme". Auch die strittigen Mehrforderungen sind nach wie vor ungelöst.

Drei Monate außer Betrieb

Die Reparaturarbeiten an den beiden Maschinensätzen des zweitgrößten Kraftwerkes in Vorarlberg ziehen sich dabei offenbar in die Länge. Nach Angaben von illwerke vkw-Pressesprecher Andreas Neuhauser sei einer der beiden Maschinensätze Mitte Dezember 2019 wieder in Betrieb gegangen. Der zweite Maschinensatz stehe allerdings nach wie vor. Hier rechne man bei illwerke vkw mit einer Inbetriebnahme per Ende Jänner 2020. Das bedeutet, dass das auf die Produktion von Spitzen- und Regelenergie spezialisierte Pumpspeicherkraftwerk rund drei Monate lang nicht mit seiner vollen Leistung von bis zu 360 Megawatt betrieben werden kann.