Obervermunt II: Reparaturen dauern länger als geplant

Bei den Reparaturarbeiten im Obervermuntwerk II kommt es zu Verzögerungen. In vier Wochen sollen aber beide Maschinen des Pumpspeicherkraftwerks wieder voll einsatzfähig sein.

Schäden an zwei Maschinen

Bei einer planmäßigen Kontrolle im Oktober waren Schäden an beiden Maschinen des Obervermuntwerks II entdeckt worden. Teile einer Schutzvorrichtung im wasserführenden Teil der Anlage hatten sich gelöst und waren in die Maschinensätze gelangt.

Störungen bei Wiederinbetriebnahme

Mitte Dezember konnte die Maschine II bereits wieder in Betrieb genommen werden. Ende Jänner folgte dann die Maschine I im Turbinenbetrieb. Bei der Wiederinbetriebnahme der Pumpe bei Maschinensatz I kam es im Testbetrieb nun jedoch zu Störungen, die mit dem ursprünglichen Schaden in Verbindung stehen.

Volle Leistung in einem Monat

"Derzeit wird mit Hochdruck an der Behebung des Schadens gearbeitet. In 14 Tagen sollen beide Maschinen wieder im Turbinenbetrieb ans Netz gehen, zwei Wochen später werden auch die Pumpen in Betrieb genommen und das Obervermuntwerk II wird wieder mit voller Leistung zur Verfügung stehen", schreiben die illwerke vkw am Mittwoch in einer Aussendung an die Medien.