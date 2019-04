Oberscheider: "Können auch in Laibach gewinnen"

Voller Zuversicht ist EHC Lustenau Präsident Herbert Oberscheider vor dem Auswärtsspiel in Slowenien.

Nach der 0:4 Heimniederlage steht der EHC Alge Elastic Lustenau einmal mehr mit dem Rücken zur Wand. Das Auswärtsspiel am Freitag Abend in Laibach muss aus Sicht der Lustenauer gewonnen werden, ansonsten ist die AHL Saison 2018/19 auch für den letzten Österreichischen Vertreter Geschichte.

Die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau wollen beim Auswärtsspiel am Freitag in Laibach die letzten Kräfte mobilisieren, um den ersten Sieg in der Halbfinal-Serie einzufahren und somit ein weiteres Heimspiel zu erzwingen. In den bisherigen beiden Spielen profitierten die Slowenen jeweils von Eigenfehlern der Lustenauer. Um in Laibach bestehen zu können müssen die Fehler im eigenen Verteidigungsdrittel abgestellt werden. Schon am Donnerstag reisten die Spieler Richtung Slowenien um sich den Umständen entsprechend optimal auf das Spiel vorbereiten zu können.