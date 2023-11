Oberländer Bäuerinnen trafen sich in Satteins

In einem besonders feierlichen Rahmen trafen sich die Landwirtinnen aus der Region zum Oberländer Bäuerinnentag.

Nach dem Festgottesdienst mit Bischof Benno Elbs ging es in den festlich geschmückten Saal der Volksschule Satteins, wo die Bäuerinnen vom Gampelüner Alphornensemble musikalisch empfangen wurden. Andrea Erhart und Karin Amann begrüßten die Anwesenden, und auch Bürgermeister Andreas Dobler hieß die Gäste in Satteins herzlich willkommen. In seiner Ansprache betonte Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger die Wichtigkeit des Bäuerinnen-Netzwerks, das neue Impulse bringt und das Miteinander stärkt. Und bevor es zum regionalen Mittagsbuffet ging, spielte das Okarina-Trio unter der Leitung von Christl Domig auf.