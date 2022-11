Oben oder unten, weniger ist mehr und junge Industrie

Am Dienstag sind Dr. Pius Schlachter zur Diskussion um den Bahnausbau am See, Stefan Schartlmüller vom BürgerInnen-Rat und die Vorsitzende der Jungen Industrie Vorarlberg Anna Hilti zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Dr. Pius Schlachter, Genossenschaftsvorsitzender "mehramsee"

Was den Bahnausbau in Vorarlberg angeht, scheiden sich die Geister. Vor allem, wenn es um das "wie" geht. Sprich darum, ob der Ausbau unterirdisch oder oberirdisch erfolgen soll. Die ÖBB würde einen oberirdischen Ausbau bevorzugen, die betroffenen Gemeinden fordern eine Grundsatzentscheidung. Bei einer Informationsveranstaltung von "mehramsee" am Montag, stand das Thema im Mittelpunkt. Mögliche Varianten des Bahnausbaus von Wolfurt bis Hörbranz wurden vorgestellt und diskutiert.

Stefan Schartlmüller, Mitinitiator BürgerInnen-Rat und IG Demokratie

Bei "Vorarlberg Live" stellen wir am Dienstag die Frage: "Wie sieht ein zukunftsfähiger Umgang mit Grund und Boden in Vorarlberg aus?" Bereits über zehn Jahre erarbeitet der Verein Bodenfreiheit dazu konkrete Vorschläge und macht sich für einen andere Art des Umgangs mit dem raren Gut. Denn gewisse Freiräume im Ländle würden zusehends verschwinden, macht Mitinitiator Stefan Schartlmüller aufmerksam und ist deshalb Gast im Studio.

Anna Hilti, Vorsitzende der Jungen Industrie Vorarlberg

Nachdem sie 2019 in den Vorstand der Jungindustriellen Vorarlbergs gewählt wurde, übernahm Anna Hilti diesen Sommer den Vorsitz von Vorgängerin Katharina Rhomberg-Shebl. Hiliti studierte Architektur in Liechtenstein und Graz. In fünfter Generation ist sie nun im Familienunternehmen als Geschäftsführerin der Hilti Vermögensverwaltung unter anderem für die strategische Weiterentwicklung der Firmengruppe verantwortlich.

VORARLBERG LIVE am Dienstag, 8. November 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Dr. Pius Schlachter (Genossenschaftsvorsitzender "mehramsee"), Stefan Schartlmüller (Mitinitiator BürgerInnen-Rat und IG Demokratie) und Anna Hilti (Vorsitzende der Jungen Industrie Vorarlberg)

Moderation: Marc Springer (VOL.AT-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

