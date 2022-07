ÖBB-Trasse, Windkraft und Umweltverträglichkeit

Grünen-Klubobfrau Eva Hammerer und Grünen-Landesrat Daniel Zadra im VN-Sommergespräch mit Gerold Riedmann und Birgit Entner-Gerhold heute in "Vorarlberg LIVE".

"Eine Unterflurtrasse mit offener Bauweise kommt für niemanden mehr infrage", so Grünen-Landesrat Daniel Zadra auf die Frage was vom Bahnchaos in Bregenz jetzt übrigbleibt. Er hofft hier, als auch bei der vorliegenden S18-Variante auf klügere Lösungen.