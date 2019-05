Ob "Ibiza-Gate" oder EU-Wahl - Immer informiert mit VOL.AT

Österreich befindet sich mitten in einer Regierungskrise, am Sonntag wird das EU-Parlament gewählt. Mit VOL.AT versäumen Sie nichts davon.

In der “Ibiza-Affäre” und der darauffolgenden Regierungskrise samt Neuwahl-Beschluss und neuen Ministern überschlagen sich seit Tagen die Ereignisse. Dass am kommenden Sonntag die Wahl zum EU-Parlament stattfindet, soll dabei nicht in den Hintergrund rücken.