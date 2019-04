Oase für Spiele-Nerds inmitten der Alpenstadt

„Nörd Shop“ ergänzt Nischenangebot in Bludenz.

BLUDENZ Wo Super Mario auf Batman trifft, Harry Potters Zauberstäbe griffbereit liegen und sogar Micky Maus pfeifend seine Hände um das Steuerrad wirft – dort schlagen Nerdherzen höher. In Bludenz eröffnete am Samstag der „Nörd Shop“ (Anglizismus für „Nerd“/Spielenarr) in der Sturnengasse. Eine kleine Oase für Spielefans auf rund 30 Quadratmeter. Die Geschäftsführer sind Stefan und Anja Wehinger. Ein Ehepaar, dass sich voll und ganz den Brett- und Videospielen sowie Retro und Merchandise verschrieben hat. Zur Eröffnung bei Sektempfang und Muffins wurde es zeitweilig recht eng: Denn die Community rund um Pacman, Sonic und Co. freute sich über die Ergänzung in der Alpenstadt.