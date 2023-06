Oase der Einkehr in neuem Glanz

Innerhalb von einem halben Jahr wurde das Bildungs- und Jugendhaus St. Arbogast umgebaut und generalsaniert.

Götzis. Seit 1960 steht das Bildungs- und Jugendhaus St. Arbogast für Bildung, Raum und Begegnung für erwachsene und junge Menschen. Anfang der 1990er-Jahre fand in Arbogast ein großer Umbau statt und es entstand das Bildungshaus in seiner heutigen Form. Mit der aktuellen Sanierung wurde das Haus nun an die heutigen Qualitätstandards angepasst und öffnete am vergangenen Wochenende offiziell wieder seine Türen.

Moderner und einladender Ort

Vom Herbst des vergangenen Jahres bis März 2023 wurde am Bildungs- und Jugendhaus so einiges geändert und mit der Generalsanierung wurde dafür gesorgt, dass Arbogast auch für zukünftige Generationen ein moderner und einladender Ort bleiben wird. Dabei wurde der kleine Saal zu einem zweiten großen Saal und es entstand ein Seminarraum mit Blick übers Rheintal, ein Kreativraum und inspirierende Co-Working-Räume. Auch das gesamte Erdgeschoss wurde mit Begegnungs- und Gastronomiebereichen sowie dem kleinen Arbogast-Laden flexibel gestaltet. Dazu dürfen sich die Arbogast-Gäste in Zukunft auch über einen gemütlichen Gastgarten mit vielen Sitzgelegenheiten freuen. Abgerundet wurde die Sanierung mit dem Einbau zahlreicher neuer Fenster und einem neuen Beschattungssystem.

Einblicke in das generalsanierte Bildungshaus