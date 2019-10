Oans, zwoa VS Rohrbach

Die VS Rohrbach lud wieder zum großen Oktoberfest.

Dornbirn. Bei Kaiserwetter verwandelte sich vergangenen Samstag der Pausenhof der VS Rohrbach in eine große „Fest-Wiesn“. Der Elternverein der Schule lud zum alljährlichen Oktoberfest, das auch heuer regelrecht gestürmt wurde.

Bereits im Vorfeld liefen die Vorbereitungen für das Oktoberfest auf Hochtouren. So wurden auch dieses Jahr von den Schülern wieder zahlreiche originelle „Kürbis-Kunstwerke“ fabriziert, die am Festtag zum Verkauf standen und mit deren Erlös auch im kommenden Jahr wieder wichtige Schulprojekte finanziert werden.

Die Organisatoren rund um Elternvereinsobfrau Nadine Metzler hatten sich für das Event ebenfalls ins Zeug gelegt, und so bot das Rohrbacher Oktoberfest alles was das Wiesn-Herz begehrt – von traditionellen Weißwürsten und Brezen bis zur leckeren Kürbissuppe, hausgemachtem Apfelstrudel und musikalischer Umrahmung durch die Rohrbacher Jugendmusig.

Die kleinen Besucher konnten sich beim Tanzen, Kinderschminken und an einer Malecke austoben und für die zahlreich erschienenen Lehrpersonen, Eltern, Großeltern und Freunde der Schüler bot das Oktoberfest wieder ausgiebig Gelegenheit sich in gemütlicher Atmosphäre auszutauschen und kennenzulernen. Ein großes Lob für das gelungenen Fest gab es am Ende auch von Direktor Reinhard Schatzmann, der mit der Sonne um die Wette strahlte.