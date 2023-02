ÖAMTC: Mit dem Elektroauto in den Winterurlaub

Tiefe Temperaturen und viel Gepäck können Reichweite um ein Drittel reduzieren.

Viele nutzen die kommenden Semesterferien für den Wintersport. Wenn man mit dem Elektroauto in den Skiurlaub fährt, sollte man auf die Menge an Gepäck achten, die Route inkl. Ladestopps vorab planen und mit einer eventuell geringeren Reichweite kalkulieren.

Minus-Grade nicht optimal

E-Fahrer wollen Reichweite

In einer umfangreichen ÖAMTC-Befragung von Langzeit-E-Auto-Nutzern zeigte sich, dass eine hohe Reichweite und schnelles Laden die wichtigsten Kriterien beim Kauf eines Elektroautos sind. "Auch wenn sich die Reichweite im Winter reduzieren kann, ist die Ladeinfrastruktur mit über 13.500 Ladepunkten in ganz Österreich mittlerweile so gut ausgebaut, dass man die Skigebiete problemlos erreicht", so Kaiser.