O´ zapft ist bei der Admira

Am Samstag lädt der SC Admira zum legendären Oktoberfest ins Rohrbach.

Dornbirn. Die „Admira-Wiesn“ bietet nicht nur spannende Fußballpartien, kommenden Samstag geht es im Rohrbach auch in Sachen Unterhaltung so richtig rund.

Unter dem Motto „O´zapft is“, lädt der SC Admira zum alljährlichen Oktoberfest, das in Sachen Party wieder weltmeisterliche Stimmung verspricht. Im Anschluss an das Heimspiel gegen den SC Fussach laden Reini und sein Gastro-Team zu feinen Weißwürsten, Brezn und Bier. DJ Geri Pichler sorgt wie immer am Mischpult für die passende musikalische Oktoberfeststimmung im Mohren-Party-Pilz und die Kampfmannschaft zeigt ihre strammen Wadln ausnahmsweise in Tracht statt Sportdress. Die Admira-Familie freut sich auf zahlreiche fesche Madln & Buam.