O zapft is bei den Admiranern

Am Samstag findet wieder das legendäre SC Admira-Oktoberfest statt.

Dornbirn. Die Besucherinnen und Besucher der vergangenen Jahre wissen, dass SC Admira-Oktoberfest steht der berühmten Wiesn in München in nichts nach, zumindest „stimmungstechnisch“ wie DJ Gerri bestätigen kann. Auch am kommenden Samstag, den 22. Oktober wird er an den Turntables wieder dafür sorgen, dass die Tanzbeine ordentlich geschwungen werden.

Für die Party danach ist auf jeden Fall alles angerichtet. Vom Rasen geht es direkt auf die legendäre „Admira-Wiesn“ mit Weißwürsten, Brezn, Bier und garantiert so manch strammen „Wadln“, die abseits vom Spielfeld bestaunt werden dürfen. Auch die Kampfmannschaft ist partytechnisch im Einsatz. Böhler, Pichler & Co. laden an die „Shot-Bar“, die die Partygäste mit feinen Drinks versorgen wird. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher in Tracht, die mit uns gemeinsam wieder Admira-Oktoberfestgeschichte schreiben“, so Gerri Pichler, sportlicher Leiter – und am Samstag wie erwähnt Star-DJ – in Vorfreude. (cth)