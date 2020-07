O-Saft aus der Packung gesünder als frisch gepresster Saft?

Frisch gepresster Orangensaft enthält mehr Vitamin C als der O-Saft aus der Packung? Würde man meinen. Diese Annahme ist jedoch falsch.

Eine kleine Einführung in die Welt des Vitamin-C’s und seine Eigenschaften.

Licht- und sauerstoffempfindlich

Wird die Orange aufgeschnitten und beispielsweise in Form eines Smoothies verarbeitet, kommt das darin enthaltene Vitamin C mit Sauerstoff und Licht in Berührung. Der Vitaminverlust beginnt. Schon 15 Minuten nach der technischen Verarbeitung im Mixer, hat die Frucht schon 10 Prozent ihres Vitamingehalts verloren.