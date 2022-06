„Nutella aufs nackte Brot?!“

Poolbar-Spezial bei „Fragen aus der Box“: WANN &WO traf die ehemalige und den aktuellen Chef des Feldkircher Festivals, Heike Kaufmann und Herwig Bauer, im Alten Hallenbad. Alle Fragen und Antworten im Video.

Herwig: Nichts, was man hören will. (lacht) Ich glaube, ich bin zwar musikalisch, aber eher passiv-musikalisch.

Heike: Nicht einmal in der Kindheit?

Herwig: Doch, ich habe selbstverständlich in der Kindheit und Jugend meine eigenen Songs aufgenommen.

Herwig: Auch wenn es unrealistisch klingt: An welchem außer-gewöhnlichen Ort in Vorarlberg würdest du gern ein Konzert veranstalten?

Heike: Definitiv in der Natur. Und am besten an irgendeinem Wasser. Das wäre vielleicht ...