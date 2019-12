Nur zwei Punkte, aber EHC Lustenau bleibt Vierter

Der EHC Lustenau müht sich zu zwei Punkten gegen den KAC

Mit Mühe und Not können die Lustenauer zwei Punkte aus Klagenfurt mitnehmen. Erst im Penaltyschießen entschieden die Sticker die Partie und können die kurze Pause bis zum nächsten Spiel am 26. Dezember zum Erholen nutzen.

Das Team von Christian Weber konnte nie so richtig in die Gänge finden. Von Anfang an war den Spielern das Derby vom Donnerstag anzusehen. Die kurze Regeneration und die lange Busfahrt spielten den Jungs auch nicht in die Karten. Im ersten Drittel fiel auf beiden Seiten keine Tore, dies konnten die Mannschaften ihren Torhütern verdanken. René Swette konnte mit wunderbaren Paraden den Kasten freihalten.