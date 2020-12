Nur vier Verteidiger - VEU ist trotzdem der Favorit

Im letzten Heimspiel des Jahres 2020 hat die VEU Feldkirch gegen den Nachzügler aus Tirol drei Punkte fix eingeplant

Der Liveticker mit Daten, Fotos vom Spiel VEU Feldkirch vs EC Kitzbühel

Die VEU Feldkirch feierte am 28. Dezember einen 3:2 Erfolg über den EC Kitzbühel. Kitzbühel führte in der Begegnung schon zweimal, konnte aber dennoch keine Punkte aus diesem Duell mitnehmen. Die VEU konnte sich mit diesem Erfolg in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Mit der vierten Niederlage in Serie, verlor Kitzbühel hingegen etwas den Anschluss an das Tabellenmittelfeld. In der Return 2 Play Round setzte sich jeweils das Heimteam durch. Das Gesamtduell ging allerdings an Feldkirch.