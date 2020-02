Nur Siege helfen dem EHC Lustenau weiter

Am Dienstag, 18. Februar 2020 gastiert der EHC Lustenau bei den Wipptal Broncos.

Nach dem sehr durchwachsenen Wochenende mit der unglücklichen Niederlage gegen die Silver Caps geht es schon am Dienstag auswärts ins Südtirol nach Sterzing. Trotz 45 Torschüssen konnte der EHC in Wien nicht anschreiben und verlor unglücklich mit einem „Fussballergebnis“ von 0:1. Dennoch ist im Kampf um den Gruppensieg und den damit verbundenen Play Off Platz noch nichts verloren. Obwohl sich Salzburg in der Tabelle durch drei Siege ein wenig absetzen konnte, haben die Löwen den Aufstieg immer noch in der eigenen Hand.