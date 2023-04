Nur Sieg und Schützenhilfe nützt SSV Dornbirn/Schoren

In der vorletzten Runde im Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA hat SSV Dornbirn Schoren am Samstag (19 Uhr) Stockerau zu Gast. Das Schlusslicht muss die letzten zwei Spiele gewinnen, ist zudem auf Schützenhilfe angewiesen.

In der 21. und vorletzten Runde des Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA gastiert der UHC Müllner Bau Stockerau am Samstag um 19 Uhr in der Messehalle. Beim Tabellenfünften aus Niederösterreich fehlen Dominika Kodajova, Ines Rein, Claudia Gangl und Laura Winkler. Aber auch der SSV Dornbirn Schoren kann in seinem letzten Saison-Heimspiel nicht in Bestbesetzung antreten. Wegen einer Verletzung am Sprunggelenk fällt Laura Götze aus. Der Einsatz von Merel De Jong ist fraglich.