Nur noch wenige Restplätze beim Emser Aktivsommer

Hohenems. Die Angebote des Hohenemser Sommerferienprogrammes, das den Emser Kids in der zweiten Ferienhälfte eine Menge Sport, Spiel Spaß und Kreatives bietet, sind größtenteils ausgebucht.

Am kommenden Freitag, den 17. August, sind etwa bei „Hopp und durch! Agility dogs“ noch zwei Plätze frei ebenso wie bei der Disco, „Sommer, Sonne, Sonnenschein“ im Jugendzentrum s´Kästle, für die man sich nicht anmelden muss, noch Platz ist. „Verteidige dich selbst!“ heißt es am Montag, den 20. August, wenn man bei Wing Tzung die richtigen Techniken zur Selbstverteidigung erlernt, und am Dienstag, den 22. August, werden bei „Wind, Feuer, Holz, Metall“ Windspiele gebastelt.

Weitere freie Plätze gibt´s am Mittwoch, 22. und Donnerstag, 23. August, beim zweitägigen „Musikworkshop Calypso“ mit den Zweitplatzierten bei der ORF Show „Große Chance der Chöre“ und bei „Stillstand und Bewegung“ im Kunsthaus Bregenz, wo die Kids im Anschluss an den Rundgang ein eigenes kleines Kunstwerk erschaffen können. Für die „Kochlöffelbande“ mit Hildegard Zangerl vom Biolädele am Donnerstag, den 23. August, und „Handball“ am Montag, den 27. August, wo mit aktiven Spielerinnen mit Ballspielen und Koordinationstraining Handball erlernt wird, sind ebenfalls noch wenige Restplätze frei. Anmeldungen bitte online unter www.vhs-hohenems.at. Weitere Auskünfte erteilt das Familienreferat der Stadt unter 05576 / 7101-1241, aktivsommer@hohenems.at.